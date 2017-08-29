Илья Авербух не исключил, что уроженка Удмуртии фигуристка Загитова может «выстрелить» на Олимпиаде

По мнению хореографа, спортсменка сейчас находится в очень хорошей форме.

Москва. Илья Авербух не исключил, что уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова может «выстрелить» на Олимпиаде 2018 года. Как рассказал хореограф изданию «Советский спорт», чемпионка мира среди юниоров сейчас находится в очень хорошей форме.

«Я абсолютно не исключаю такой возможности. Я также вижу, как Алина тренируется вместе с Женей (Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира в одиночном женском катании), можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме, и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками. Олимпиада – это время «выстреливающих». Мы можем вспомнить Тару Липински, Сару Хьюз и даже нашу Юлию Липницкую – их победы были неожиданными», - ответил Авербух на вопрос журналиста о возможном появлении нового имени в одиночном женском фигурном катании.

Напомним, в прошлом сезоне уроженка Ижевска выиграла финальный этап серии Гран-при среди юниоров, а также чемпионат мира в этой же возрастной категории. Этим летом стало известно, что спортсменке присвоили звание Мастера спорта России международного класса.