  • $ 58.55 ↓
  • € 69.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Илья Авербух не исключил, что уроженка Удмуртии фигуристка Загитова может «выстрелить» на Олимпиаде

      17:02, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:02, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      110
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      110
      0

      По мнению хореографа, спортсменка сейчас находится в очень хорошей форме.

      Москва. Илья Авербух не исключил, что уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова может «выстрелить» на Олимпиаде 2018 года. Как рассказал хореограф изданию «Советский спорт», чемпионка мира среди юниоров сейчас находится в очень хорошей форме.

      «Я абсолютно не исключаю такой возможности. Я также вижу, как Алина тренируется вместе с Женей (Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира в одиночном женском катании), можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме, и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками. Олимпиада – это время «выстреливающих». Мы можем вспомнить Тару Липински, Сару Хьюз и даже нашу Юлию Липницкую – их победы были неожиданными», - ответил Авербух на вопрос журналиста о возможном появлении нового имени в одиночном женском фигурном катании.

      Напомним, в прошлом сезоне уроженка Ижевска выиграла финальный этап серии Гран-при среди юниоров, а также чемпионат мира в этой же возрастной категории. Этим летом стало известно, что спортсменке присвоили звание Мастера спорта России международного класса.

      17:02, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      110
      0
      #Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      5010

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4902
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3697
      11:52, 24 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      3580
      16:15, 28 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3428
      09:42, 25 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      7722

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2368
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1715
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1358
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1303
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1252

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1085
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1038
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      994
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      972
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      28 августа, 2017

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      28 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017