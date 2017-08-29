Глазовский «Прогресс» заявил на сезон 17 футболистов

Тренерский штаб пополнили Сергей Марадуда и Михаил Дикарев.

Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» заявил на сезон 17 футболистов. Как сообщает пресс-служба команды, тренерский штаб пополнили Сергей Марадуда и Михаил Дикарев.

Вратари: Александр Костромин, Артём Салахов, Николай Сергеев.

Полевые игроки: Владимир Баженов, Дмитрий Будин, Роман Букин, Денис Гуляйкин, Кирилл Козлов, Ярослав Лебедь, Артур Мелконян, Денис Овсянников, Антон Оппер, Даниил Пахомов, Евгений Серый, Иван Симанов, Алексей Скрябин и Давид Асланян.

Главный тренер - Осинцев Евгений Николаевич.

«Глазовская команда откроет сезон в Санкт-Петербурге. В первом туре Чемпионата России подопечным Евгения Осинцева предстоит двухматчевая встреча с «Политехом», - говорится в сообщении.

Игры пройдут 2 и 3 сентября в спортивном комплексе NOVA ARENA.