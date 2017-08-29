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      Глазовский «Прогресс» заявил на сезон 17 футболистов

      16:07, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:07, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      128
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба МФК "Прогресс"
      128
      0

      Тренерский штаб пополнили Сергей Марадуда и Михаил Дикарев.

      Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» заявил на сезон 17 футболистов. Как сообщает пресс-служба команды, тренерский штаб пополнили Сергей Марадуда и Михаил Дикарев.

      Вратари: Александр Костромин, Артём Салахов, Николай Сергеев.

      Полевые игроки: Владимир Баженов, Дмитрий Будин, Роман Букин, Денис Гуляйкин, Кирилл Козлов, Ярослав Лебедь, Артур Мелконян, Денис Овсянников, Антон Оппер, Даниил Пахомов, Евгений Серый, Иван Симанов, Алексей Скрябин и Давид Асланян.

      Главный тренер - Осинцев Евгений Николаевич.

      «Глазовская команда откроет сезон в Санкт-Петербурге. В первом туре Чемпионата России подопечным Евгения Осинцева предстоит двухматчевая встреча с «Политехом», - говорится в сообщении.

      Игры пройдут 2 и 3 сентября в спортивном комплексе NOVA ARENA.

      16:07, 29 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      128
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия

       

       

       

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