В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» подписала контракт с защитником Максимом Веревкиным. Как сообщает клубная пресс-служба, в прошлом сезоне хоккеист выступал за «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

В «регулярке» Веревкин сыграл в 34 матчах, набрал 8 (3 гола и 5 передач) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 6».

«В плей-офф в 21 матче он заработал 5 (1+4) очков, с коэффициентом «минус 3», - говорится в сообщении.

Также, по информации официального сайта, «сталевары» расторгли контракт с защитником Егором Карпом.