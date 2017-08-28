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      Баскетболисты «Купол-Родников» из Ижевска уступили казанскому «Униксу»

      12:30, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      12:30, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Казань\n#Удмуртия\n#баскетбол
      Фото: vk.com/bkrodniki
      68
      0

      Товарищеский матч прошел в столице Татарстана.

      Казань. Татарстан. Баскетболисты «Купол-Родников» из Ижевска уступили казанскому «Униксу». Товарищеский матч прошел в столице Татарстана.

      «Матч завершился со счетом 93:52 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком в нашей команде стал Максим Захаров. На его счету 15 очков», - говорится в официальной группе клуба «Вконтакте».

      «Это была полезная для нас встреча. Играли хорошо, эпизодами даже очень хорошо. Одну четверть даже выиграли. Новобранцы команды не растерялись, показали достойную игру. Свои очки забили местные воспитанники - Наговицын, Стародумов, Подобедов. Я доволен и качеством игры, и настроем ребят», - прокомментировали итоги игры директор «Родников» Константин Стародумов.

      По его словам, матч с участником Лиги ВТБ – элитного российского баскетбольного дивизиона, послужил хорошей практикой для ижевчан.

      «Уникс» очень понравился, их новые игроки тоже произвели впечатление. В целом, этот матч - хорошая практика для нас», - сказал Стародумов. 

      12:30, 28 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      68
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Казань\n#Удмуртия\n#баскетбол

       

       

       

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