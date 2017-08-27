Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала «бронзу» среди юниоров.

Чайковский. Пермский край. Биатлонисты из Удмуртии Кайшева и Поварницын остались без медалей в пасьюте на летнем чемпионате мира. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, уроженка родникового края Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в преследовании среди юниорок.

В своей гонке Кайшева финишировала с четвертого места и по ходу дистанции опустилась на восьмую строчку, допустив 5 промахов и отстав от победительницы Светланы Слепцовой на 1 минуту 3,9 секунды.

Александр Поварницын занял 12 место с более чем трехминутным отставанием от золотого призера Алексея Волкова.

Среди юниорок уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала вторую «бронзу».