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      Биатлонисты из Удмуртии Кайшева и Поварницын остались без медалей в пасьюте на летнем чемпионате мира

      16:59, 27 августа, 2017
      16:59, 27 августа, 2017
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      #Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
      Фото: СБР
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      Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала «бронзу» среди юниоров.

      Чайковский. Пермский край. Биатлонисты из Удмуртии Кайшева и Поварницын остались без медалей в пасьюте на летнем чемпионате мира. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, уроженка родникового края Валерия Васнецова завоевала «бронзу» в преследовании среди юниорок.

      В своей гонке Кайшева финишировала с четвертого места и по ходу дистанции опустилась на восьмую строчку, допустив 5 промахов и отстав от победительницы Светланы Слепцовой на 1 минуту 3,9 секунды.

      Александр Поварницын занял 12 место с более чем трехминутным отставанием от золотого призера Алексея Волкова.

      Среди юниорок уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала вторую «бронзу».

      16:59, 27 августа, 2017
      149
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

       

       

       

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