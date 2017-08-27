Первой финишировала россиянка Кристина Резцова.

Чайковский. Пермская область. Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала бронзу летнего чемпионата мира по биатлону. Первой финишировала россиянка Кристина Резцова.

Васнецова допустила 3 промаха на огневых рубежах и в итоге проиграла Резцовой чуть больше минуты.

Серебров спринтерской гонке выиграла Динара Алимбекова, выступающая за сборную Беларуси.

Ранее на чемпионате мира Ульяна Кайшева выиграла в составе сборной золотую медаль в смешанной эстафете.