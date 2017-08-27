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      Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала бронзу летнего чемпионата мира по биатлону

      10:00, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      67
      0
      #спорт\n#Можга\n#биатлон\n#Удмуртия
      Фото: сбр
      67
      0

      Первой финишировала россиянка Кристина Резцова.

      Чайковский. Пермская область. Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова завоевала бронзу летнего чемпионата мира по биатлону. Первой финишировала россиянка Кристина Резцова.

      Васнецова допустила 3 промаха на огневых рубежах и в итоге проиграла Резцовой чуть больше минуты.

      Серебров спринтерской гонке выиграла Динара Алимбекова, выступающая за сборную Беларуси.

      Ранее на чемпионате мира Ульяна Кайшева выиграла в составе сборной золотую медаль в смешанной эстафете. 

      10:00, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      67
      0
      #спорт\n#Можга\n#биатлон\n#Удмуртия

       

       

       

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