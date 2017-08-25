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      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала чемпионкой мира

      14:49, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      14:49, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      68
      0
      #спорт\n#Пермский край\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/russianbiathlon
      68
      0

      За команду выступили также Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

      Чайковский. Пермский край. Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала чемпионкой мира по летнему биатлону. Как сообщает Союз биатлонистов России, соревнования прошли в Чайковском.

      «Российская национальная сборная выиграла золотые медали в смешанной эстафете <…>. За команду выступили Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин», - отмечается в сообщении.

      Второй результат показала команда Словакии, «бронза» досталась сборной Украины.

      14:49, 25 августа, 2017
      Ксения Чернова
      68
      0
      #спорт\n#Пермский край\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

       

       

       

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