Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала чемпионкой мира

За команду выступили также Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин.

Чайковский. Пермский край. Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала чемпионкой мира по летнему биатлону. Как сообщает Союз биатлонистов России, соревнования прошли в Чайковском.

«Российская национальная сборная выиграла золотые медали в смешанной эстафете <…>. За команду выступили Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин», - отмечается в сообщении.

Второй результат показала команда Словакии, «бронза» досталась сборной Украины.