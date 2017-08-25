В короткой и произвольной программах спортсменка заняла вторые места, но по сумме баллов оказалась сильнейшей.

Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии фигуристка Туктамышева выиграла первый этап кубка Санкт-Петербурга. В короткой и произвольной программах спортсменка заняла вторые места, но по сумме баллов оказалась сильнейшей.

Туктамышева за свои выступления набрала 213,35 балла. На второй строчке расположилась Анастасия Губанова – 212,29 балла (3 и 1 место в короткой и произвольной программах), бронзу завоевала Станислава Константинова – 201,76 балла.

Отметим, что пятой стала Каролина Костнер из Италии.