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      Уроженка Удмуртии фигуристка Туктамышева выиграла первый этап кубка Санкт-Петербурга

      12:45, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      12:45, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      154
      0

      В короткой и произвольной программах спортсменка заняла вторые места, но по сумме баллов оказалась сильнейшей.

      Санкт-Петербург. Уроженка Удмуртии фигуристка Туктамышева выиграла первый этап кубка Санкт-Петербурга. В короткой и произвольной программах спортсменка заняла вторые места, но по сумме баллов оказалась сильнейшей.

      Туктамышева за свои выступления набрала 213,35 балла. На второй строчке расположилась Анастасия Губанова – 212,29 балла (3 и 1 место в короткой и произвольной программах), бронзу завоевала Станислава Константинова – 201,76 балла.

      Отметим, что пятой стала Каролина Костнер из Италии. 

      12:45, 25 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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