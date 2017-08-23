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      31 хоккеист попал в заявку «Ижстали» на предстоящий сезон

      15:00, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:00, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»/Яна Рафикова
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      Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

      Ижевск. Удмуртия. 31 хоккеист попал в заявку «Ижстали» на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба Высшей хоккейной лиги.

      «В Москве в офисе Федерации хоккея России продолжается заявка хоккейных клубов ВХЛ для участия в Чемпионате. Очередным клубом, согласно утвержденному ФХР графику, стала «Ижсталь» из Ижевска. По итогам проверки документов до участия в Чемпионате был допущен 31 игрок», - говорится в сообщении лиги.

      Вратари: Артем Артемьев, Филипп Долганов, Денис Перевозчиков, Савелий Кононов.     

      Защитники: Евгений Банцерев, Алексей Виноградов, Альберт Гатин, Егор Карп, Павел Курдюков, Клим Мерзляков, Александр Остроухов, Максим Рогов, Александр Родионов, Владимир Калугин.

      Нападающие: Денис Иванов, Кирилл Князев, Антон Кочуров, Ленар Мансуров, Евгений Никифоров, Никита Панасенко, Константин Рыжов, Александр Степаненко, Андрей Феклистов, Александр Черников, Даниил Вовченко, Руслан Карлин, Владислав Кодола, Сергей Лапин, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Скобелев, Василий Хабаров.

      Отметим, сегодня стало известно, что с голкипером Артемом Артемьевым расторгли контракт.

      15:00, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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