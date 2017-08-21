Глазовский «Прогресс» начнет сезон выездными встречами с «Политехом»

Игры состоятся 2 и 3 сентября в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» начнет сезон выездными встречами с «Политехом». Как сообщает пресс-служба команды, игры состоятся 2 и 3 сентября в Санкт-Петербурге.

«В связи с тем, что МФК «Динамо» не сможет выступить в Чемпионате России по мини-футболу сезона 2017/18 гг., был обновлен календарь туров первого этапа. Также обновлен регламент чемпионата и схема розыгрыша кубка России», - говорится в сообщении.

Во втором туре «Прогресс» сыграет на выезде с «Ухтой», в третьем - на чужой площадке с «Новой Генерацией».

Первый домашний тур значится в календаре 5 и 6 октября. Коллектив из Удмуртии примет «Дину».