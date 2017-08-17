Ряды глазовского «Прогресса» пополнил игрок харьковского «Локомотива»

В прошлом сезоне Денис Овсянников сыграл за «железнодорожников» 20 матчей и забил 7 голов.

Глазов. Удмуртия. Ряды глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» пополнил игрок харьковского «Локомотива». Как сообщает пресс-служба коллектива из Удмуртии, в прошлом сезоне Денис Овсянников сыграл за «железнодорожников» 20 матчей и забил 7 голов.

Овсянников является обладателем кубка Украины и бронзовым призером чемпионата.

Также в следующем сезона за клуб на правах аренды будет выступать Антон Оппер, который в минувшем сезоне сыграл 34 игры за «Прогресс», отметившись девятью результативными ударами.