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      Ряды глазовского «Прогресса» пополнил игрок харьковского «Локомотива»

      14:24, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:24, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
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      #Ижевск\n#Глазов\n#Украина\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: mfc_progress
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      В прошлом сезоне Денис Овсянников сыграл за «железнодорожников» 20 матчей и забил 7 голов.

      Глазов. Удмуртия. Ряды глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» пополнил игрок харьковского «Локомотива». Как сообщает пресс-служба коллектива из Удмуртии, в прошлом сезоне Денис Овсянников сыграл за «железнодорожников» 20 матчей и забил 7 голов.

      Овсянников является обладателем кубка Украины и бронзовым призером чемпионата.

      Также в следующем сезона за клуб на правах аренды будет выступать Антон Оппер, который в минувшем сезоне сыграл 34 игры за «Прогресс», отметившись девятью результативными ударами. 

      14:24, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
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      #Ижевск\n#Глазов\n#Украина\n#футбол\n#Удмуртия

       

       

       

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