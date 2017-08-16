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      Четверо следж-хоккеистов из Удмуртии в составе сборной отправятся на международный турнир

      17:20, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:20, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      142
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com/minsport18
      142
      0

      Соревнования пройдут с 6 по 10 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Четверо следж-хоккеистов из Удмуртии в составе сборной отправятся на международный турнир в Чехию. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соревнования пройдут с 6 по 10 сентября.

      «Тренерский штаб национальной сборной команды России по хоккею-следж определился с кандидатами, которые примут участие в тренировочном сборе с 25 августа по 5 сентября в Алексине и в международном турнире в Чехии с 6 по 10 сентября 2017 года», - говорится в сообщении ведомства.

      В список попали голкипер Владимир Каманцев, защитники Дмитрий Галкин и Иван Кузнецов, а также нападающий Евгений Петров. 

      17:20, 16 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      142
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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