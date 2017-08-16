Соревнования пройдут с 6 по 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Четверо следж-хоккеистов из Удмуртии в составе сборной отправятся на международный турнир в Чехию. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, соревнования пройдут с 6 по 10 сентября.

«Тренерский штаб национальной сборной команды России по хоккею-следж определился с кандидатами, которые примут участие в тренировочном сборе с 25 августа по 5 сентября в Алексине и в международном турнире в Чехии с 6 по 10 сентября 2017 года», - говорится в сообщении ведомства.

В список попали голкипер Владимир Каманцев, защитники Дмитрий Галкин и Иван Кузнецов, а также нападающий Евгений Петров.