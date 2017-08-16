За три периода и овертайм коллективы забросили в ворота друг друга по три шайбы.

Пермь. Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграла по буллитам пермскому «Молоту». За три периода и овертайм коллективы забросили в ворота друг друга по три шайбы.

Первый игровой отрезок закончился со счетом 2:2, во второй 20-минутке «Молот» вышел вперед, однако в заключительном периоде «сталевары» смогли отыграться.

В итоге, по буллитам сильнее оказались клуб из Пермского края, хоккеисты которого на два точных попадания игроков «Ижстали» ответили тремя голами.

Отметим, что ранее «сталевары» дважды проиграли казанскому «Барсу».