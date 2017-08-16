Соревнования пройдут с 25 по 27 августа.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, соревнования пройдут с 25 по 27 августа.

В состав мужской сборной помимо Поварницына вошли Антон Шипулин, Алексей Волков, Сергей Клячин, Александр Печенкин, Максим Буртасов. Среди женщин за победу будут бороться Светлана Слепцова, Ольга Шестерикова, Анастасия Егорова, Наталья Гербулова, Ольга Дмитриева.

В разряде юниоров за россиян выступят Карим Халили, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Николай Димитриев и Степан Парфенов. Юниорок представят Кристина Резцова, Екатерина Мошкова, Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Юлия Коншина и Наталья Ушкина.