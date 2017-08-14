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      Более 300 человек приняли участие в первых соревнованиях по триатлону в Воткинске

      12:30, 14 августа, 2017
      12:30, 14 августа, 2017
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      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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      Мероприятия состоялись в воскресенье, 13 августа.

      Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в мероприятии, которое состоялось 13 августа, приняли участие руководители республики и приглашённые гости.

      Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.

      «Мы верим, что Воткинск теперь станет центром триатлона в Удмуртии, и для этого есть все предпосылки: условия, атмосфера и, самое главное, трассы и безопасность для всех участников, как спортсменов, так и болельщиков», - сказал и.о. зампредседателя правительства региона Ярослав Семёнов, преодолевший 8 км на велосипеде в командном суперспринте.

      В соревнованиях принимал участие врио главы Удмуртии Александр Бречалов, который также отметил, что проведение подобных соревнований в Удмуртии станет доброй традицией.

      Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, среди сборных команд муниципальных образований в дисциплине «Суперспринт» первое место среди мужских команд занял Якшур-Бодьинский район, среди смешанных команд – Ижевск.

      Среди сборных команд предприятий республики первое место среди мужских команд заняла команда УРО ОГО ВФСО «Динамо», среди смешанных команд - команда ФГУП «Удмуртавтодор».

      12:30, 14 августа, 2017
      196
      0
      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования

       

       

       

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