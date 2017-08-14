Более 300 человек приняли участие в первых соревнованиях по триатлону в Воткинске

Мероприятия состоялись в воскресенье, 13 августа.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в мероприятии, которое состоялось 13 августа, приняли участие руководители республики и приглашённые гости.

Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.

«Мы верим, что Воткинск теперь станет центром триатлона в Удмуртии, и для этого есть все предпосылки: условия, атмосфера и, самое главное, трассы и безопасность для всех участников, как спортсменов, так и болельщиков», - сказал и.о. зампредседателя правительства региона Ярослав Семёнов, преодолевший 8 км на велосипеде в командном суперспринте.

В соревнованиях принимал участие врио главы Удмуртии Александр Бречалов, который также отметил, что проведение подобных соревнований в Удмуртии станет доброй традицией.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, среди сборных команд муниципальных образований в дисциплине «Суперспринт» первое место среди мужских команд занял Якшур-Бодьинский район, среди смешанных команд – Ижевск.

Среди сборных команд предприятий республики первое место среди мужских команд заняла команда УРО ОГО ВФСО «Динамо», среди смешанных команд - команда ФГУП «Удмуртавтодор».