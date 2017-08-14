Кроме того, зрителей ожидает выступление авиации.

Ижевск. Удмуртия. Мотофристайл-шоу пройдет на ипподроме в Ижевске в субботу, 19 августа. По сообщению пресс-службы Минспорта Удмуртской Республики, на нем выступят известный участник Red Bull X-Fighters Россия Алексей Колесников и его команда FMX 13.

«Они покажут виртуозное исполнение сложнейших трюков на мотоцикле, подвластных только единицам во всем мире», - отмечают представители спортивного ведомства.

Кроме того, в субботу на ипподроме зрителей ожидает выступление авиации и парашютистов ДОСААФ России, состоится демонстрация первого российского электро-мотоцикла «Deller» и танцевально-музыкальная программа.

Праздник начнется в 13:30.