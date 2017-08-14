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      Мотофристайл-шоу пройдет на ипподроме в Ижевске

      11:05, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:05, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      226
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#Удмуртия
      Фото: kolesnikovfmx.ru (Lyudmila Shabanova)
      226
      0

      Кроме того, зрителей ожидает выступление авиации.

      Ижевск. Удмуртия. Мотофристайл-шоу пройдет на ипподроме в Ижевске в субботу, 19 августа. По сообщению пресс-службы Минспорта Удмуртской Республики, на нем выступят  известный участник Red Bull X-Fighters Россия Алексей Колесников и его команда FMX 13.

      «Они покажут виртуозное исполнение сложнейших трюков на мотоцикле, подвластных только единицам во всем мире», - отмечают представители спортивного ведомства.

      Кроме того, в субботу на ипподроме зрителей ожидает выступление авиации и парашютистов ДОСААФ России, состоится демонстрация первого российского электро-мотоцикла «Deller» и танцевально-музыкальная программа.

      Праздник начнется в 13:30.

      11:05, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      226
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#Удмуртия

       

       

       

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