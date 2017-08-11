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      «Ижсталь» подписала контракт с защитником Максимом Роговым

      15:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казахстан\n#Удмуртия
      Фото: saryarka-hc.kz
      125
      0

      В прошлом сезоне защитник выступал за казахстанскую «Сарыарку».

      Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» подписала контракт с защитником Максимом Роговым. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», в прошлом сезоне защитник выступал за казахстанскую «Сарыарку».

      В чемпионате ВХЛ Рогов провел (с учетом 3 игр плей-офф) 45 матчей, набрал 13 очков (все голевые передачи) при коэффициенте полезности «+10». 

      Ранее защитник играл за такие команды как «Авангард» (Омск), «Рубин» (Тюмень), «Ермак», «Ангарский Ермак» (обе команды - Ангарск), «Чайка» (Нижний Новгород), «Алмаз», «Северсталь» (обе команды – Череповец),

      Также, по сообщению официального сайте, сейчас идет процесс подписания двухсторонних контрактов с хоккеистами глазовского «Прогресса»: вратарем Филиппом Долгановым и защитником Климом Мерзляковым.

      15:30, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      125
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казахстан\n#Удмуртия

       

       

       

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