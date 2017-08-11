В прошлом сезоне защитник выступал за казахстанскую «Сарыарку».

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» подписала контракт с защитником Максимом Роговым. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», в прошлом сезоне защитник выступал за казахстанскую «Сарыарку».

В чемпионате ВХЛ Рогов провел (с учетом 3 игр плей-офф) 45 матчей, набрал 13 очков (все голевые передачи) при коэффициенте полезности «+10».

Ранее защитник играл за такие команды как «Авангард» (Омск), «Рубин» (Тюмень), «Ермак», «Ангарский Ермак» (обе команды - Ангарск), «Чайка» (Нижний Новгород), «Алмаз», «Северсталь» (обе команды – Череповец),

Также, по сообщению официального сайте, сейчас идет процесс подписания двухсторонних контрактов с хоккеистами глазовского «Прогресса»: вратарем Филиппом Долгановым и защитником Климом Мерзляковым.