Спортивный Инстаграм Удмуртии: сборы Кайшевой и тренировки Загитовой

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии активно готовятся к новому сезону. Корреспонденты «Сусанина» сделали небольшой обзор их аккаунтов в Инстаграме.

Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону, который она начнет уже во взрослом фигурном катании. Спортсменка будет бороться за самые высокие позиции на международных аренах бок о бок с сильнейшими фигуристками планеты.

Активную подготовку к стартам ведет и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая в последнее время выступала не самым удачным образом и на крупных стартах оставалась за пределами первой тройки.

