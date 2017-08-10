Спортивный Инстаграм Удмуртии: сборы Кайшевой и тренировки Загитовой

Обзор аккаунтов спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии активно готовятся к новому сезону. Корреспонденты «Сусанина» сделали небольшой обзор их аккаунтов в Инстаграме.

Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону, который она начнет уже во взрослом фигурном катании. Спортсменка будет бороться за самые высокие позиции на международных аренах бок о бок с сильнейшими фигуристками планеты.

Когда ты и образ становятся одним целым 3,402 Likes, 46 Comments - Alina Zagitova (@azagitova) on Instagram: "Когда ты и образ становятся одним целым "

Активную подготовку к стартам ведет и уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева, которая в последнее время выступала не самым удачным образом и на крупных стартах оставалась за пределами первой тройки.

Thank You @adamsolya for coming here to work with us just for 2 days, had fun with you like always #art #inspired #happypeople #training #figureskating #newprograms #newseason #lucky 3,431 Likes, 17 Comments - Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) on Instagram: "Thank You @adamsolya for coming here to work with us just for 2 days, had fun with you like always..."

Биатлонистка Ульяна Кайшева на днях порадовала своих поклонников несколькими снимками из болгарского Бельмекена, где резервная команда России проводит свой летний сбор.

Instagram post by Uliana Kaysheva * Aug 5, 2017 at 10:45am UTC 1,311 Likes, 10 Comments - Uliana Kaysheva (@ulianakayaheva) on Instagram: "#nonprobiathlon"

Еще один стреляющий лыжник Александр Поварницын сейчас вместе с партнерами по сборной находится в Обертиллиахе.

Instagram post by Alexander Povarnitsyn * Aug 6, 2017 at 12:17pm UTC 705 Likes, 4 Comments - Alexander Povarnitsyn (@alex_povarnitsyn) on Instagram: "Несколько дней назад начали сбор в Обертиллиахе. Завершаем первый тренировочный цикл походом в..."

Паралимпиец Арслан Гильмутдинов в горах Италии.

Маленькое путешествие по горам, подарило столько позитивных эмоций. Карабкаясь в верх в голове такой поток информации - это просто уму не постижимо. Понимаешь, что все 100 миллиардов нейронов сейчас работают на 100% . Честно говоря появляются мысли или правильнее сказать родилась мечта, покорить Эльбрус. Утопия, но, только мечта, может дать силы преодолевать все препятствия и взобраться на вершину! 127 Likes, 5 Comments - arslan gilmutdinov (@arslan_gilmutdinov) on Instagram: "Маленькое путешествие по горам, подарило столько позитивных эмоций. Карабкаясь в верх в голове..."

Кругом пейзажи, для художника рай. 92 Likes, 1 Comments - arslan gilmutdinov (@arslan_gilmutdinov) on Instagram: "Кругом пейзажи, для художника рай."

Лыжник Максим Вылегжанин поделился фото с соревнований по дуатлону.