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      Лыжники из Удмуртии в составе сборной России приступили к предсезонным тренировкам в Болгарии

      17:02, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:02, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      160
      0
      #Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Дмитрий Япаров\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
      Фото: flgr.ru
      160
      0

      В конце августа группа Олега Перевозчикова примет участие в кубке Сивена.

      Бельмекен. Болгария. Лыжники из Удмуртии приступили к предсезонным тренировкам в Болгарии. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, в группе Олега Перевозчикова тренируются Максим Вылегжанин и Дмитрий Япаров.

      Предыдущие сборы прошли в Ижевске, Белокурихе, Отепя и Оберхофе – июль. После августовского сбора спортсмены переедут в Тюмень и примут участие во всероссийских соревнованиях.

      Спортивная база «Бельмекен» находится на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в  130 км. от Софии.

      В конце августа группа Перевозчикова примет участие в «Кубке Сивена» - традиционные соревнования на лыжероллерах. Гонка большую часть идет в гору, мужчины бегут 19 километров

      В составе группы: Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область), Виценко Алексей (Республика Коми), Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика), Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Семиков Илья (Республика Коми), Якимушкин Иван (Тюменская область), Япаров Дмитрий (Удмуртская Республика).

      17:02, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      160
      0
      #Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Дмитрий Япаров\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

       

       

       

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