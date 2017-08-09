Лыжники из Удмуртии в составе сборной России приступили к предсезонным тренировкам в Болгарии

В конце августа группа Олега Перевозчикова примет участие в кубке Сивена.

Бельмекен. Болгария. Лыжники из Удмуртии приступили к предсезонным тренировкам в Болгарии. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, в группе Олега Перевозчикова тренируются Максим Вылегжанин и Дмитрий Япаров.

Предыдущие сборы прошли в Ижевске, Белокурихе, Отепя и Оберхофе – июль. После августовского сбора спортсмены переедут в Тюмень и примут участие во всероссийских соревнованиях.

Спортивная база «Бельмекен» находится на высоте 2050 метров между горами Родопи и Рила, в 130 км. от Софии.

В конце августа группа Перевозчикова примет участие в «Кубке Сивена» - традиционные соревнования на лыжероллерах. Гонка большую часть идет в гору, мужчины бегут 19 километров

В составе группы: Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область), Виценко Алексей (Республика Коми), Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика), Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Семиков Илья (Республика Коми), Якимушкин Иван (Тюменская область), Япаров Дмитрий (Удмуртская Республика).