«Ижсталь» расторгла контракт с защитником Кристианом Скалиным

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба из столиц Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Руководство хоккейного клуба «Ижсталь» расторгло контракт с защитником Кристианом Скалиным. Об этом сообщается на официальном сайте «сталеваров».

«Тренерский штаб ХК «Ижсталь» принял решение расторгнуть контракт с защитником Кристианом Скалиным», - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Скалин провел 25 игр за «Ижсталь» в регулярном чемпионате, отметившись одной забитой шайбой и шестью результативными передачами.