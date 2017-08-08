Соревнования пройдут 13 августа.

Воткинск. Удмуртия. Участник Олимпиады Сергей Большаков примет участие в воткинском этапе кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Соревнования пройдут 13 августа.

«В заплыве на 3 км примет участие воспитанник ижевской школы плавания, мастер спорта международного класса, победитель чемпионата России, призер чемпионатов Европы и Мира, участник Олимпиады в Лондоне Сергей Большаков», - говорится в сообщении организаторов.

Сейчас Большаков после чемпионата мира в Будапеште начинает подготовку к новому сезону.

«Отлично, что Удмуртия присоединилась к соревнованиям на открытой воде, для многих любителей плавания это будет настоящим приключением», - отметил спортсмен.

Заплывы на 0,3, 1,5 и 3,0 км стартуют в 12:00 и пройдут в акватории воткинского пруда. В них примут участие более 130 спортсменов, среди которых как титулованные пловцы-участники Олимпиад, победители первенств Европы и России, так и воспитанники детско-юношеских школ республики.

Соревнования пройдут с использованием современных методов фиксации хронометража. Каждый спортсмен узнает свой точный результат и сможет официально обновить личный рекорд, а все вошедшие в ТОП-5 в своей возрастной категории получат право выступить в финале Кубка Евразии, который состоится в Абхазии 14 октября.

Согласно Положению о проведении соревнований по плаванию на открытой воде «Кубок Евразии», для участия необходимо пройти регистрацию на сайте и внести регистрационный взнос.