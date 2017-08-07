Он продолжит карьеру в «Спартаке-Приморье» из Приморского края.

Ижевск. Удмуртия. Игорь Самсонов покинул ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники». Он продолжит карьеру в «Спартаке-Приморье» из Владивостока, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Спартак-Приморье» - это команда с великолепными баскетбольными традициями, это понятно, как минимум, по количеству зрителей на играх, по активности болельщиков. Во Владивостоке любят баскетбол, и я очень рад, что стал частью этой баскетбольной семьи. С некоторыми ребятами играл в одной команде, против остальных играл, так что всех знаю. С тренером Милошем Павичевичем также знаком – мы работали вместе один год в «Самаре». Рад, что наставником в этом году будет именно он», - рассказал Игорь Самсонов.

По его словам, команда в новом сезоне сможет добиться результата.

Баскетболист провел в Ижевске два сезона (65 игр). В первом он набирал в среднем 9,7 очка за игру, во втором 6,0 за игру.