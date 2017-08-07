Встреча пройдет в рамках 1/64 финала кубка России.

Ижевск. Удмуртия. Букмекеры отдают предпочтение «Соколу» в кубковом матче с «Зенитом» из Ижевска. Встреча пройдет в рамках 1/64 финала кубка России.

Так большинство контор склоняется к победе саратовской команды, коэффициент на победу которой колеблется от 1,6 до 1,7. В свою очередь на победу «Зенита» этот же показатель составляет от 4,9 до 5,2.

За ничью аналитики предлагают коэффициенты от 3,4 до 3,8.

Отметим, что саратовский «Сокол» выступает в зоне Центр Профессиональной футбольной лиги и на данный момент располагается на 9 месте в таблице стразу после московского «Торпедо».

Напомним, что в нулевых «Сокол» выступал в элитном футбольном российском дивизионе, где занял почетное 8-е место в дебютном для себя сезоне.

Игра 1/64 кубка пройдет в Саратове на стадионе «Локомотив» 7 августа.