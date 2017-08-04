Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Набережные Челны. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» на выезде уступил «КамАЗу». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч на 36 минуте игры в ворота команды из столицы Удмуртской Республики забил Евгений Тюкалов. Точку в матче поставил Никита Родионов, который удвоил преимущество в счете в самой концовке поединка.

На данный момент «Зенит» находится на 10-й строчке в турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье. В активе подопечных Игоря Меньщикова одно очко после трех матчей.

В следующем туре, который пройдет 11 августа, коллектив из Ижевска на своем поле примет вторую команду самарских «Крыльев Советов».