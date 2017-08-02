Стало известно расписание игр хоккейного турнира Тарасова в Ижевске

Продажа билетов начнется 4 августа.
Ижевск. Удмуртия. Стал известен календарь игр хоккейного турнира Тарасова в Ижевске. Соревнования пройдут в «Олимпийце», сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».
4 августа, пятница
14:00 - «Нефтяник» - «Молот-Прикамье»;
18:00 - торжественное открытие турнира;
18:30 - «Ижсталь» - «Торос».
5 августа, суббота
14:00 - «Торос» - «Нефтяник»;
18:30 - «Ижсталь» - «Молот-Прикамье».
6 августа, воскресенье
13:00 - «Молот-Прикамье» - «Торос»;
17:00 - «Ижсталь» - «Нефтяник»;
По окончанию матча – награждение.
Продавать билеты начнут в день старта турнира – в пятницу, 4 августа, с 13:00, в кассах Ледового дворца. Стоимость билетов – 100 рублей.