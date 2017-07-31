Соревнования проходили в конце июля в Берлине.

Берлин. Германия. Уроженец Удмуртии Рамазан Аджулаев завоевал серебро на кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, соревнования проходили 29 и 30 июля в Берлине.

Аджулаев выступал в весовой категории 60 кг и проиграл лишь Карамату Хусейнову из Азербайджана. Отметим, что бронзу завоевал еще один россиянин Аюб Блиев из Краснодарского края.

Всего на этих соревнованиях представители сборной России завоевали медали в четырех весовых категориях.