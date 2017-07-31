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      Уроженец Удмуртии Рамазан Аджулаев завоевал серебро на кубке Европы по дзюдо

      13:03, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:03, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Германия\n#Удмуртия
      148
      0

      Соревнования проходили в конце июля в Берлине.

      Берлин. Германия. Уроженец Удмуртии Рамазан Аджулаев завоевал серебро на кубке Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, соревнования проходили 29 и 30 июля в Берлине.

      Аджулаев выступал в весовой категории 60 кг и проиграл лишь Карамату Хусейнову из Азербайджана. Отметим, что бронзу завоевал еще один россиянин Аюб Блиев из Краснодарского края.

      Всего на этих соревнованиях представители сборной России завоевали медали в четырех весовых категориях.

      13:03, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      148
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Германия\n#Удмуртия

       

       

       

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