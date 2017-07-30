По словам тренера команды Ильназа Загитова, команда выполнила все запланированные нагрузки.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» завершила двухнедельный тренировочный сбор в Чекериле. По словам тренера команды Ильназа Загитова, команда выполнила все запланированные нагрузки.

«Две недели были большие нагрузки, поэтому видно, что в игре ребята были подсевшие. Есть те, кто в состав не пройдет, но в основном ребята все рабочие. Сборы прошли плодотворно, все запланированные нагрузки выполнили. В этот раз погода нас не подвела, порадовала - ни одной тренировки не сорвал», - рассказал клубной пресс-службе тренер «сталеваров».

Отметим, что сбор завершился игровой тренировкой. После двух ничейных матчей (первая игра – 0:0, вторая – 4:4) со счетом 5:3 победу одержали «красные».