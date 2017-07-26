Встреча пройдет на стадионе «Купол» 27 июля.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» примет на своем поле новотроицкую «Носту». Встреча пройдет на стадионе «Купол» в четверг, 27 июля.

Матч начнется в 18:00 по местному времени.

Напомним, что в первом туре ПФЛ зоны Урал-Приволжье «Зенит» поделил очки с «Нефтехимиком», а «Носта» проиграла «Анжи Юниор» со счетом 1:3. Также футболисты из Удмуртии продолжают выступление в кубке России, где на стадии 1/64 встретятся на выезде с саратовским «Соколом».

Видео предоставлено ФК «Зенит-Ижевск».