Встреча закончилась со счетом 0:0.

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в рамках первого тура ПФЛ зоны Урал-Приволжье. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Во втором тайме команда из столицы Удмуртии осталась в меньшинстве. На 65 минуте Антон Бочаров получил желтую карточку за срыв атаки, а еще через две минуты сфолил второй раз, и судья удалил Бочарова с поля.

Соперник не смог воспользоваться численным преимуществом. Как итог – ничья 0:0.

Отметим, что по данным официального сайта Профессиональной футбольной лиги, матч посетили 1,5 тыс. человек. Сейчас «Зенит» располагается на 6 месте в таблице. В активе команды 1 очко.