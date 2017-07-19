«Ижсталь» расторгла контракт с нападающим Никитой Реуновым

Форвард провел в составе «сталеваров» неполные три сезона.

Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» расторг контракт с нападающим Никитой Реуновым. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», форвард провел в составе команды неполные три сезона.

«По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с выплатой компенсации с нападающим Никитой Реуновым», - говорится в сообщении.

Нападающий провел в свитере «Ижстали» 78 игр и набрал 22 результативных балла (5 голов и 17 передач) при общем коэффициенте полезности «минус 12».

Отметим, что решение расторгнуть контракт было обоюдным.