Деньги можно будет потратить в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.

Ижевск. Спортивные школы Удмуртии получили гранты на сумму более 5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, деньги можно будет потратить на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.

«Всего было рассмотрено 580 заявок от 478 физкультурно-спортивных организаций, представляющих 80 субъектов Российской Федерации», - пишет министерство.

Так, комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва в номинации зимние виды спорта (вид спорта «лыжные гонки») заняла 1 место и получит 2 млн рублей. Школа олимпийского резерва по биатлону в номинации зимние виды спорта (вид спорта «биатлон») также стала победителем и выиграла грант в 2 млн рублей.

Спортивной школе олимпийского резерва «Импульс», которая готовит велосипедистов, присудили 3 место (700 тыс. рублей), а спортивная школа олимпийского резерва по плаванию стала лауреатом конкурса, за что была награждена грантом в 500 тыс. рублей.