Воспитанники академии парусного спорта из Воткинска примут участие в крупнейшей всероссийской регате

Она пройдет с 21 по 23 июля в поселке Советский Выборгского района Ленобласти.

Воткинск. Воспитанники академии парусного спорта из Воткинска Екатерина Воротова и Андрей Ишмуратов примут участие в крупнейшей всероссийской регате «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». Как сообщает пресс-служба академии, старты пройдут с 21 по 23 июля в поселке Советский Выборгского района Ленобласти.

На данный момент организаторы получили заявки от крупнейших детских парусных школ Санкт-Петербурга.

На старты также отправился тренер из Удмуртии Игорь Гущин, который будет повышать свою квалификацию на специальных курсах.

Планируется, что всего в соревнованиях примут участие более 60 детей, в том числе и совсем юные 8-летние ребята.

Старт первой зачетной гонки запланирован на 12:00 22 июля.