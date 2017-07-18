Кто будет хозяином поля решит жребий.

Ижевск. В 1/128 финала кубка России «Зенит-Ижевск» сыграет с «Металлургом» из Аши (Челябинская область). Как сообщается в группе команды «Вконтакте», хозяина поля позднее определит жребий.

На этой же стадии еще один футбольный клуб из столицы Удмуртии «Делин» на выезде сыграет с «Сызранью-2003».

Напомним, в 1/256 финала кубка «Зенит-Ижевск» на своем поле обыграл «Челябинск» с минимальным преимуществом. Единственный мяч был забит в дополнительном тайме. Автором гола стал Владимир Яцук.