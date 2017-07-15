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      Этап международных соревнований по триатлону пройдет в Воткинске

      15:20, 15 июля, 2017
      15:20, 15 июля, 2017
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      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители
      Фото: pixabay.com
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      Знаменитые триатлонные старты Titan состоятся 12 и 13 августа.

      Воткинск. В  Удмуртии впервые пройдет этап международных соревнований по триатлону. Как сообщают организаторы, знаменитые триатлонные старты Titan состоятся в Воткинске 12 и 13 августа. 

      Победителей будут определять в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин. Участники соревнований будут состязаться в спринте, суперспринте, олимпийке и эстафетах. Все соревнующиеся, вне зависимости от возраста и дистанции, будут снабжены специальными чипами фиксации хронометража, что позволит им узнать свой точный результат. 

      Стартовать соревнования будут на Центральной площади Воткинска и проходить через улицу Мира и акваторию Воткинского пруда. Победители триатлона получать медали и ценные призы. 

      Принять участие в стратах может каждый желающий, подав заявку на официальном сайте мероприятия - https://titan-race.ru и заплатив  организационный сбор. К соревнованиям будут допущены спортсмены, достигшие 16-ти лет и старше.

       

      15:20, 15 июля, 2017
      123
      0
      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители

       

       

       

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