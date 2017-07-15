Этап международных соревнований по триатлону пройдет в Воткинске

Знаменитые триатлонные старты Titan состоятся 12 и 13 августа.

Воткинск. В Удмуртии впервые пройдет этап международных соревнований по триатлону. Как сообщают организаторы, знаменитые триатлонные старты Titan состоятся в Воткинске 12 и 13 августа.

Победителей будут определять в шести возрастных категориях среди мужчин и женщин. Участники соревнований будут состязаться в спринте, суперспринте, олимпийке и эстафетах. Все соревнующиеся, вне зависимости от возраста и дистанции, будут снабжены специальными чипами фиксации хронометража, что позволит им узнать свой точный результат.

Стартовать соревнования будут на Центральной площади Воткинска и проходить через улицу Мира и акваторию Воткинского пруда. Победители триатлона получать медали и ценные призы.

Принять участие в стратах может каждый желающий, подав заявку на официальном сайте мероприятия - https://titan-race.ru и заплатив организационный сбор. К соревнованиям будут допущены спортсмены, достигшие 16-ти лет и старше.