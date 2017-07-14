Кирилл Князев: в «Ижстали» идет притирка и знакомство друг с другом

Сейчас в составе команды большое количество игроков, находящихся на просмотре.

Ижевск. Удмуртия. Нападающий хоккейного клуба «Ижсталь» Кирилл Князев рассказал о том, как идет подготовка команды к новому сезону. По его словам, сейчас в команде идет притирка и знакомства друг с другом.

«Я бы сейчас не стал ни о чем говорить. Сейчас много людей на просмотре в команде, лед начнется, двусторонние и контрольные игры. <…> Сейчас идет притирка и знакомство друг с другом», - сказал Князев в интервью клубной пресс-службе.

Физическое состояние игроков оценил и врач команды Андрей Щеголев. По его словам, все хоккеисты прошли медосмотр и были допущены до тренировочного процесса.

Первый лед Uploaded by Izhstal Izhevsk on 2017-07-13.

«Медосмотр пройден – все допущены до тренировок. Практически все здоровы. Общая оценка, я думаю 4,5 (по 5-балльной шкале) на данный момент, но после предсезонной подготовки, думаю, добьемся 100% результата», - сказал Щеголев.