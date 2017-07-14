Он пройдет в Норвегии с 26 по 29 июля.

Норвегия. Спортсмены из Удмуртии могут принять участие в лыжероллерном фестивале Blink, который пройдет в Норвегии с 26 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Сейчас группа старшего тренера мужского состава Олега Перевозчикова (в ней числятся Максим Вылегжанин и Дмитрий Япаров) прилетела в немецкий Оберхоф, где на протяжении последних 8 лет проводит июльский сбор. В свою очередь, лыжники, готовящиеся к сезону под руководством Маркуса Крамера, отправились в Шушен (Норвегия).

«В конце месяца обе группы планируют принять участие в лыжероллерном фестивале Blink 26-29 июля», - говорится в сообщении федерации.