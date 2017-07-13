Встреча с болельщиками и первый матч в кубке: «Зенит-Ижевск» открывает новый сезон

Дебютная игра состоится 14 июля против «Челябинска».

Ижевск. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» проведет первый домашний матч в новом сезоне. Команда Игоря Меньщикова в рамках Кубка России на стадионе «Купол» встретится с «Челябинском».

По словам нападающего Юрия Пугачева, игра должна получиться интересной, так как соперник боевит и хорошо обучен.

«Мне тяжело судить о сопернике. В прошлом сезоне вообще их не видел, а в позапрошлом сезоне была хорошая обученная команда, боевитая. Думаю, будет интересно», - прокомментировал предстоящую игру новичок команды, нападающий Юрий Пугачев.

Поединок состоится 14 июля в 18:00.

В Удмуртии стартует новый футбольный сезон Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-13.

Отметим, что днем ранее, в четверг, 13 июля, клуб проведет встречу с болельщиками. Она состоится в 19:00 также на стадионе «Купол».

Напомним, что в прошлом году команда из Ижевска уступила все тому же «Челябинску» в серии пенальти, после чего закончила выступление в кубке, а в 2015 году коллектив из столицы Удмуртии смог добраться до стадии 1/16, где встретился с одним из лучших на тот момент клубов страны «Краснодаром». Тогда «Зенит» уступил с минимальным счетом.