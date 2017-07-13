  • $ 60.74 ↑
  • € 69.2 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Встреча с болельщиками и первый матч в кубке: «Зенит-Ижевск» открывает новый сезон

      10:35, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:35, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Челябинск\n#Зенит Ижевск
      Фото: ФК "Зенит-Ижевск"
      111
      0

      Дебютная игра состоится 14 июля против «Челябинска».

      Ижевск. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» проведет первый домашний матч в новом сезоне. Команда Игоря Меньщикова в рамках Кубка России на стадионе «Купол» встретится с «Челябинском».

      По словам нападающего Юрия Пугачева, игра должна получиться интересной, так как соперник боевит и хорошо обучен.

      «Мне тяжело судить о сопернике. В прошлом сезоне вообще их не видел, а в позапрошлом сезоне была хорошая обученная команда, боевитая. Думаю, будет интересно», - прокомментировал предстоящую игру новичок команды, нападающий Юрий Пугачев.

      Поединок состоится 14 июля в 18:00.

      В Удмуртии стартует новый футбольный сезон

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-13.

      Отметим, что днем ранее, в четверг, 13 июля, клуб проведет встречу с болельщиками. Она состоится в 19:00 также на стадионе «Купол».

      Напомним, что в прошлом году команда из Ижевска уступила все тому же «Челябинску» в серии пенальти, после чего закончила выступление в кубке, а в 2015 году коллектив из столицы Удмуртии смог добраться до стадии 1/16, где встретился с одним из лучших на тот момент клубов страны «Краснодаром». Тогда «Зенит» уступил с минимальным счетом.

      10:35, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Челябинск\n#Зенит Ижевск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Фото потопа в Ижевске, прогноз погоды от синоптиков на июль и страшное ДТП в Африке: что произошло минувшей ночью

      08:00, 06 июля, 2017
      4243

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      4213
      12:27, 11 июля, 2017

      Розыск преступника в Ижевске, дело «пьяного» мальчика из Балашихи и Путин на G20: что произошло минувшей ночью

      3146
      08:00, 07 июля, 2017

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      3046
      13:45, 09 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      2814
      08:00, 11 июля, 2017

      Путин отправил в отставку 8 высокопоставленных силовиков

      16:56, 06 июля, 2017
      1556

      Водители Санкт-Петербурга возмутились новыми госномерами с неприличными буквами

      1263
      15:35, 07 июля, 2017

      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      1232
      18:26, 08 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1214
      17:14, 11 июля, 2017

      В России изменили правила регистрации транспортных средств

      824
      13:58, 10 июля, 2017

      Во Флориде пилота разбившегося самолета съел аллигатор

      11:55, 07 июля, 2017
      1084

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      857
      09:15, 12 июля, 2017

      Видео со щенком-велосипедистом стало хитом интернета

      667
      19:34, 06 июля, 2017

      Перед проведением саммита G20 в Гамбурге сожгли автосалон Porsche

      533
      10:45, 06 июля, 2017

      Составлен рейтинг самых богатых персонажей комиксов

      523
      10:14, 07 июля, 2017

      Мультимедиа

      В Удмуртии стартует новый футбольный сезон

      LIVE: Sus-обзор: утро 13 июля 2017

      Удмуртия в минуту: визит Медведева в Ижевск и уровень счастья в регионе

      12 июля, 2017