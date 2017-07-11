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      «Куньлунь», «Цент Тоу» и «Кузня»: определились соперники «Ижстали» в борьбе за кубок Петрова

      13:30, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:30, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»/Никита СОСУНОВ
      231
      0

      В следующем сезоне во второй по силе хоккейной лиге страны примут участие 27 команд.

      Ижевск. Определился окончательный список команд-участниц грядущего сезона в Высшей хоккейной лиге, где выступает клуб из Удмуртии «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба спортивной организации, за кубок Петрова поборются 27 коллективов, среди которых две китайских команды.

      В новом регулярном чемпионате командам предстоит провести двухкруговой турнир, по итогам которого 16 лучших коллективов продолжат борьбу в плей-офф за главный трофей Высшей хоккейной лиги.

      Напомним, из числа участников прошлого Чемпионата ВХЛ выбыли «Ариада-НХ» (Волжск), «Кристалл» (Саратов), ТХК (Тверь) и балашихинское «Динамо», которое является действующим чемпионом лиги.

      В ближайшее время также будет утвержден календарь игр.

      Список участников:

      1. «Барс» (Казань)

      2. «Буран» (Воронеж)

      3. «Горняк» (Учалы)

      4. «Дизель» (Пенза)

      5. «Динамо» (Санкт-Петербург)

      6. «Ермак» (Ангарск)

      7. «Зауралье» (Курган)

      8. «Звезда» (Чехов)

      9. «Ижсталь» (Ижевск)

      10. «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» (Харбин, Китайская Народная Республика)

      11. «Металлург» (Новокузнецк)

      12. «Молот-Прикамье» (Пермь)

      13. «Нефтяник» (Альметьевск)

      14. «Рубин» (Тюмень)

      15. «Сарыарка» (Караганда, Республика Казахстан)

      16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

      17. «Сокол» (Красноярск)

      18. «Спутник» (Нижний Тагил)

      19. «Торос» (Нефтекамск)

      20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан)

      21. ХК «Рязань» (Рязань)

      22. ХК «Саров» (Саров)

      23. «Химик» (Воскресенск)

      24. «Цен Тоу» (Цзилинь, Китайская Народная Республика)

      25. ЦСК ВВС (Самара)

      26. «Челмет» (Челябинск)

      27. «Южный Урал» (Орск) 

      13:30, 11 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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