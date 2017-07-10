Маунтин-байкер из Удмуртии впервые в истории России вошел в тройку по результатам этапа кубка мира

Соревнования проходили в швейцарском Ленцерхайде.

Ленцерхайде. Маунтин-байкер из Удмуртии Антон Синцов впервые в истории России вошел в тройку по результатам этапа кубка мира. Как сообщает официальный сайт Федерации велоспорта России, соревнования проходили в швейцарском Ленцерхайде.

«Впервые в истории российского маунтинбайка в категории мужчины элита российскому спортсмену удалось подняться на пьедестал. Антон Синцов третий на этапе кубка мира в Ленцерхайде», - говорится в сообщении.

Победителем стал местный спортсмен Нино Шуртер, серебро досталось Ярославу Кулхаве из Чехии. Оба велосипедиста являются олимпийскими чемпионами.