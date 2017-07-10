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      Маунтин-байкер из Удмуртии впервые в истории России вошел в тройку по результатам этапа кубка мира

      09:25, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:25, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Швейцария
      Фото: fvsr.ru
      166
      0

      Соревнования проходили в швейцарском Ленцерхайде.

      Ленцерхайде. Маунтин-байкер из Удмуртии Антон Синцов впервые в истории России вошел в тройку по результатам этапа кубка мира. Как сообщает официальный сайт Федерации велоспорта России, соревнования проходили в швейцарском Ленцерхайде.

      «Впервые в истории российского маунтинбайка в категории мужчины элита российскому спортсмену удалось подняться на пьедестал. Антон Синцов третий на этапе кубка мира в Ленцерхайде», - говорится в сообщении.

      Победителем стал местный спортсмен Нино Шуртер, серебро досталось Ярославу Кулхаве из Чехии. Оба велосипедиста являются олимпийскими чемпионами.

      09:25, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      166
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Швейцария

       

       

       

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