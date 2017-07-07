Экипаж из Удмуртии представит Россию в международной гонке «Шелковый путь-2017»

Команда выступит в классе внедорожников на BMW X3.

Ижевск. Раллийный экипаж из Удмуртии представит Россию в многодневной международной гонке «Шелковый путь-2017». Команда выступит в классе внедорожников на BMW X3.

Гонка стартует 7 июля в 18:00 на Красной площади.

«На специально подготовленном BMW X3 выступит лидер Чемпионата России Виктор Хорошавцев в паре со штурманом Антоном Николаевым», - говорится в сообщении.

«Наша команда выдвигается с базы в Воронеже, чтобы 7 июля принять участие в церемонии открытия и старте ралли-рейда «Шелковый путь – 2017». На сегодняшний день мы являемся единственной командой из России на внедорожнике и с удовольствием составим компанию нашим коллегам на грузовике «Камаз-Мастер», - говорится на официальном сайте команды.

Всего в марафон длиной более 9500 км отправятся 62 экипажа. Это 41 внедорожник и 21 грузовик.

Наша справка:

Ралли «Шёлковый путь» - это международный ралли-рейд, проводимый с 2009 года на территории России, а также государств Центральной и Восточной Азии. Ралли 2017 года пройдёт по территориям трёх государств - России, Казахстана и Китая. Гонщикам предстоит проехать 9 599 км.