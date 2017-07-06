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      «Зенит-Ижевск» начнет новый сезон кубковой игрой с «Челябинском»

      17:16, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:16, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      122
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      122
      0

      В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».

      Ижевск. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» начнет новый сезон кубковой игрой с «Челябинском». В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».

      Игра в рамках кубка России состоится на домашнем поле 15 июля. В чемпионате команда проведет игру 19 числа.

      19 июля(среда)

      «Зенит-Ижевск» — «Нефтехимик»

      27 июля(четверг)

      «Зенит-Ижевск» — «Носта»

      3 августа(четверг)

      «КамАЗ» — «Зенит-Ижевск»

      11 августа(пятница)

      «Зенит-Ижевск» — «Академия футбола им. Коноплева»

      18 августа(пятница)

      «Сызрань-2003» — «Зенит-Ижевск»

      25 августа(пятница)

      «Зенит-Ижевск» — «Оренбург-2»

      1 сентября(пятница)

      «Урал-2» — «Зенит-Ижевск»

      8 сентября(пятница)

      «Зенит-Ижевск» — «Мордовия»

      13 сентября(среда)

      «Динамо» Киров — «Зенит-Ижевск»

      17 сентября(воскресенье)

      «Зенит-Ижевск» — «Челябинск»

      24 сентября(воскресенье)

      «Лада-Тольятти» — «Зенит-Ижевск»

      1 октября(воскресенье)

      «Зенит-Ижевск» — «Волга» Ульяновск

      7 октября(суббота)

      «Анжи-Юниор» — «Зенит-Ижевск»

      14 октября(суббота)

      «Носта» — «Зенит-Ижевск»

      21 октября(суббота)

      «Зенит-Ижевск» — «КамАЗ»

      28 октября(суббота)

      «Академия футбола им. Коноплева» — «Зенит-Ижевск»

      4 ноября(суббота)

      «Зенит-Ижевск» — «Сызрань 2003»

      2018 год

      10 апреля(вторник)

      «Оренбург-2» — «Зенит-Ижевск»

      15 апреля(воскресенье)

      «Зенит-Ижевск» — «Урал-2»

      21 апреля(суббота)

      «Мордовия» — «Зенит-Ижевск»

      28 апреля(суббота)

      «Зенит-Ижевск» — «Динамо» Киров

      4 мая(пятница)

      «Челябинск» — «Зенит-Ижевск»

      11 мая(пятница)

      «Зенит-Ижевск» — «Лада-Тольятти»

      16 мая(среда)

      «Волга» Ульяновск — «Зенит-Ижевск»

      20 мая(воскресенье)

      «Зенит-Ижевск» — «Анжи-Юниор»

      27 мая(воскресенье)

      «Нефтехимик» — «Зенит-Ижевск»

      17:16, 06 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      122
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

       

       

       

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