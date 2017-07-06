В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».

Ижевск. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» начнет новый сезон кубковой игрой с «Челябинском». В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».

Игра в рамках кубка России состоится на домашнем поле 15 июля. В чемпионате команда проведет игру 19 числа.

19 июля(среда)

«Зенит-Ижевск» — «Нефтехимик»

27 июля(четверг)

«Зенит-Ижевск» — «Носта»

3 августа(четверг)

«КамАЗ» — «Зенит-Ижевск»

11 августа(пятница)

«Зенит-Ижевск» — «Академия футбола им. Коноплева»

18 августа(пятница)

«Сызрань-2003» — «Зенит-Ижевск»

25 августа(пятница)

«Зенит-Ижевск» — «Оренбург-2»

1 сентября(пятница)

«Урал-2» — «Зенит-Ижевск»

8 сентября(пятница)

«Зенит-Ижевск» — «Мордовия»

13 сентября(среда)

«Динамо» Киров — «Зенит-Ижевск»

17 сентября(воскресенье)

«Зенит-Ижевск» — «Челябинск»

24 сентября(воскресенье)

«Лада-Тольятти» — «Зенит-Ижевск»

1 октября(воскресенье)

«Зенит-Ижевск» — «Волга» Ульяновск

7 октября(суббота)

«Анжи-Юниор» — «Зенит-Ижевск»

14 октября(суббота)

«Носта» — «Зенит-Ижевск»

21 октября(суббота)

«Зенит-Ижевск» — «КамАЗ»

28 октября(суббота)

«Академия футбола им. Коноплева» — «Зенит-Ижевск»

4 ноября(суббота)

«Зенит-Ижевск» — «Сызрань 2003»

2018 год

10 апреля(вторник)

«Оренбург-2» — «Зенит-Ижевск»

15 апреля(воскресенье)

«Зенит-Ижевск» — «Урал-2»

21 апреля(суббота)

«Мордовия» — «Зенит-Ижевск»

28 апреля(суббота)

«Зенит-Ижевск» — «Динамо» Киров

4 мая(пятница)

«Челябинск» — «Зенит-Ижевск»

11 мая(пятница)

«Зенит-Ижевск» — «Лада-Тольятти»

16 мая(среда)

«Волга» Ульяновск — «Зенит-Ижевск»

20 мая(воскресенье)

«Зенит-Ижевск» — «Анжи-Юниор»

27 мая(воскресенье)

«Нефтехимик» — «Зенит-Ижевск»