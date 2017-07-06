В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».
Ижевск. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» начнет новый сезон кубковой игрой с «Челябинском». В первом туре зоны «Урал-Приволжье» коллектив из Удмуртии сыграет с «Нефтехимиком».
Игра в рамках кубка России состоится на домашнем поле 15 июля. В чемпионате команда проведет игру 19 числа.
19 июля(среда)
«Зенит-Ижевск» — «Нефтехимик»
27 июля(четверг)
«Зенит-Ижевск» — «Носта»
3 августа(четверг)
«КамАЗ» — «Зенит-Ижевск»
11 августа(пятница)
«Зенит-Ижевск» — «Академия футбола им. Коноплева»
18 августа(пятница)
«Сызрань-2003» — «Зенит-Ижевск»
25 августа(пятница)
«Зенит-Ижевск» — «Оренбург-2»
1 сентября(пятница)
«Урал-2» — «Зенит-Ижевск»
8 сентября(пятница)
«Зенит-Ижевск» — «Мордовия»
13 сентября(среда)
«Динамо» Киров — «Зенит-Ижевск»
17 сентября(воскресенье)
«Зенит-Ижевск» — «Челябинск»
24 сентября(воскресенье)
«Лада-Тольятти» — «Зенит-Ижевск»
1 октября(воскресенье)
«Зенит-Ижевск» — «Волга» Ульяновск
7 октября(суббота)
«Анжи-Юниор» — «Зенит-Ижевск»
14 октября(суббота)
«Носта» — «Зенит-Ижевск»
21 октября(суббота)
«Зенит-Ижевск» — «КамАЗ»
28 октября(суббота)
«Академия футбола им. Коноплева» — «Зенит-Ижевск»
4 ноября(суббота)
«Зенит-Ижевск» — «Сызрань 2003»
2018 год
10 апреля(вторник)
«Оренбург-2» — «Зенит-Ижевск»
15 апреля(воскресенье)
«Зенит-Ижевск» — «Урал-2»
21 апреля(суббота)
«Мордовия» — «Зенит-Ижевск»
28 апреля(суббота)
«Зенит-Ижевск» — «Динамо» Киров
4 мая(пятница)
«Челябинск» — «Зенит-Ижевск»
11 мая(пятница)
«Зенит-Ижевск» — «Лада-Тольятти»
16 мая(среда)
«Волга» Ульяновск — «Зенит-Ижевск»
20 мая(воскресенье)
«Зенит-Ижевск» — «Анжи-Юниор»
27 мая(воскресенье)
«Нефтехимик» — «Зенит-Ижевск»