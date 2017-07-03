  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Велогонщик из Удмуртии завоевал хрустальный кубок на соревнованиях в Нидерландах

      12:25, 03 июля, 2017
      Ксения Чернова
      12:25, 03 июля, 2017
      Ксения Чернова
      179
      0
      #спорт\n#общество\n#награды\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Арслан Гильмутдинов)
      179
      0

      В Эммене завершился третий этап Кубка мира по паравелоспорту-шоссе.

      Эммен. Нидерланды. Арслан Гильмутдинов из Удмуртии завоевал хрустальный кубок на Кубке мира по паравелоспорту-шоссе. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, соревнования прошли в городе Эммене (Нидерланды).

      Накануне, 2 июля, завершился третий этап Кубка мира по паравелоспорту-шоссе. Спортсмены разыграли медали в групповой гонке.

      Арслан Гильмутдинов финишировал в гонке класса С2 пятым, но по сумме очков трех этапов завоевал хрустальный кубок.

      «Практически всю гонку ехали под дождём. Все попытки отъехать от группы закрывались соперниками, ни один отрыв не отпустили и вся группа доехала до финишного круга, и тут началось самое интересное. За 500 метров до финиша произошёл завал. Мне удалось увернуться и остаться в седле, но, те спортсмены что были впереди отскочили и их уже было не добрать. Финишный створ пересёк пятым. По сумме очков трёх этапов кубка Мира мне удалось выиграть хрустальный кубок. Это первый кубок в истории паравелоспорта Удмуртии!!!», - написал после финиша Арслан Гильмутдинов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

      В гонке класса С4 принял участие еще один спортсмен из Удмуртии – Сергей Пудов. Он финишировал вторым, уступив лишь своему главному конкуренту Йозефу Метелке из Словакии. Призовую тройку замкнул еще один словацкий гонщик Патрик Курил.

      12:25, 03 июля, 2017
      Ксения Чернова
      179
      0
      #спорт\n#общество\n#награды\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12349

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11875
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8820
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7008
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      5832
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6518

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2622
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1575
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1028
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      843
      12:00, 02 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      10227

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1037
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      866
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      845
      13:43, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      644
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017