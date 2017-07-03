Велогонщик из Удмуртии завоевал хрустальный кубок на соревнованиях в Нидерландах

В Эммене завершился третий этап Кубка мира по паравелоспорту-шоссе.

Эммен. Нидерланды. Арслан Гильмутдинов из Удмуртии завоевал хрустальный кубок на Кубке мира по паравелоспорту-шоссе. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, соревнования прошли в городе Эммене (Нидерланды).

Накануне, 2 июля, завершился третий этап Кубка мира по паравелоспорту-шоссе. Спортсмены разыграли медали в групповой гонке.

Арслан Гильмутдинов финишировал в гонке класса С2 пятым, но по сумме очков трех этапов завоевал хрустальный кубок.

«Практически всю гонку ехали под дождём. Все попытки отъехать от группы закрывались соперниками, ни один отрыв не отпустили и вся группа доехала до финишного круга, и тут началось самое интересное. За 500 метров до финиша произошёл завал. Мне удалось увернуться и остаться в седле, но, те спортсмены что были впереди отскочили и их уже было не добрать. Финишный створ пересёк пятым. По сумме очков трёх этапов кубка Мира мне удалось выиграть хрустальный кубок. Это первый кубок в истории паравелоспорта Удмуртии!!!», - написал после финиша Арслан Гильмутдинов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В гонке класса С4 принял участие еще один спортсмен из Удмуртии – Сергей Пудов. Он финишировал вторым, уступив лишь своему главному конкуренту Йозефу Метелке из Словакии. Призовую тройку замкнул еще один словацкий гонщик Патрик Курил.