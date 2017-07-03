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      Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в следующем сезоне выступит с новой короткой программой

      10:45, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:45, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      144
      0

      Произвольная программа останется прежней.

      Москва. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в следующем сезоне выступит с новой короткой программой, которую для спортсменки поставил Даниил Глейхенгауз. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, произвольная программа в сезоне 2017/18 годов останется прежней.

      «Произвольную программу решили не менять, оставили «Дон Кихот», я вновь предстану в образе Китри. Программа получилась классной, она понравилась всем. Мне тоже очень нравится. Программа сложная. Мы переделали некоторые заходы на прыжки, немного ее еще усовершенствуем. Мне нужно эту программу уверенно катать, все делать чисто, без помарок, ведь это будет мой первый взрослый сезон и надо кататься уверенно. Короткую программу мне сделал Даниил Маркович Глейхенгауз. Она называется «Черный лебедь», - рассказала фигуристка, которая сейчас выступает за Москву в группе Этери Тутберидзе вместе с мировой чемпионкой Евгенией Медведевой.

      Алина Загитова / Alina Zagitova. ЧР 2017, ПП 2 221.21

      Uploaded by мой канал on 2016-12-24.

      В беседе с журналистом спортивной федерации Загитова пояснила, что сюжет «Черного лебедя» взят не из фильма. Эта история придумана своими силами. В ней появляется белый лебедь, который сталкиваясь с жестокостью и реальностью нашего мира, постепенно становится таким, каким необходимо быть в этом мире для достижения результата и познания совершенства.

      Новую короткую программу начали ставить в конце прошлого сезона, заранее определились и с музыкой.

      «Это - Clint Mansell «Black Swan» Ost, Nicholas Britell «The Middle of the World» (Moonlight). До моих каникул практически программу сделали. Сейчас на сборе в Новогорске накатываем все, катаем программы целиком. В техническом плане прыжковый набор останется тем же, что я показывала на чемпионате России», - рассказала Алина Загитова.

      Напомним, в прошлом сезоне уроженка Ижевска выиграла финальный этап серии Гран-при среди юниоров, а также чемпионат мира в этой же возрастной категории. Этим летом стало известно, что спортсменке присвоили звание Мастера спорта России международного класса. 

      10:45, 03 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      144
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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