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      Кирилл Князев принял контрактное предложение «Ижстали»

      11:55, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      11:55, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      162
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      162
      0

      Также свою карьеру в ижевском клубе продолжит защитник Тихон Шалберов.

      Ижевск. Кирилл Князев принял контрактное предложение «Ижстали». Как сообщает пресс-служба «сталеваров», также свою карьеру в ижевском клубе продолжит защитник Тихон Шалберов.

      «Кирилл Князев в прошлом сезоне отыграл за нашу команду все без исключения матчи, набрал 23 (14+9) очка при «нейтральном» коэффициенте полезности», - говорится в сообщении.

      Тихон Шалберов прошедший сезон начал в саратовском «Кристалле», в 14 матчах за который отметился двумя результативными передачами и показателем «минус 5» - в графе «+/-».

      «Далее спортивная дорога привела его в Казахстан, где в составе кокчетавского «Арлана» он успел сыграть в семи матчах чемпионата этой страны», - пишет официальный сайт «Ижстали». 

      11:55, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      162
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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