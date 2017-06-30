Также свою карьеру в ижевском клубе продолжит защитник Тихон Шалберов.

Ижевск. Кирилл Князев принял контрактное предложение «Ижстали». Как сообщает пресс-служба «сталеваров», также свою карьеру в ижевском клубе продолжит защитник Тихон Шалберов.

«Кирилл Князев в прошлом сезоне отыграл за нашу команду все без исключения матчи, набрал 23 (14+9) очка при «нейтральном» коэффициенте полезности», - говорится в сообщении.

Тихон Шалберов прошедший сезон начал в саратовском «Кристалле», в 14 матчах за который отметился двумя результативными передачами и показателем «минус 5» - в графе «+/-».

«Далее спортивная дорога привела его в Казахстан, где в составе кокчетавского «Арлана» он успел сыграть в семи матчах чемпионата этой страны», - пишет официальный сайт «Ижстали».