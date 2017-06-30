Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павле Колобков.

Москва. Фигуристке из Ижевска Алине Загитовой присвоили звание Мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

Приказ датирован 26 июня 2017 года. Помимо уроженки Ижевска, такого высокого звания удостоилась еще одна фигуристка-одиночница Мария Сотскова.

Напомним, в начале июня Загитову, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе и представляет Москву, включили в основной состав сборной страны на предолимпийский сезон.

В прошлом сезоне спортсменка выиграла юниорский чемпионат мира и финальный этап серии гран-при среди юниоров.