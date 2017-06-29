Список подготовил французский портал Passionhockey.

Ижевск. Хоккейный клуб «Ижсталь» опустился на 78 позиций в рейтинге лучших клубов Европы. Список подготовил французский портал Passionhockey.

«Сталевары» после не самого удачного сезона, по сравнению с прошлыми годами, расположились на 222 месте. Соседями клуба из столицы Удмуртии стали немецкие «Равенсбург» и «Бад-Наухайм».

«Этот рейтинг основан на результатах, достигнутых европейскими клубами только в сезоне 2016/17 годов, и принимает во внимание различные показатели», - говорится на сайте.

Отметим, что первые три места занимают российские клубы «СКА» из Санкт-Петербурга, магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА. Еще один российский клуб ярославский «Локомотив» занял девятую строчку.

Лучший из клубов Высшей хоккейной лиги «Динамо» (Балашиха) расположился на 135 месте.