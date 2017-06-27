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      Команда «Динамо» Удмуртии заняла первое место на турнире Ural Athletic Challenge 2017

      13:24, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      13:24, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      129
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#Динамо
      Фото: Пресс-служба "Динамо" Удмуртии
      129
      0

      Соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 25 июня.

      Ижевск. Команда «Динамо» Удмуртии заняла первое место на турнире по физподготовке Ural Athletic Challenge 2017. Как сообщает пресс-служба спортивной организации, соревнования проходили в Екатеринбурге с 23 по 25 июня.

      «Программа соревнований включала в себя отборочные и финальные этапы, на каждом из которых спортсменам предстояло выполнить определенные соревновательные задачи, такие как: подтягивание на перекладине, гребля, подъем по канату, подъем отягощений над головой и многое другое», - говорится в сообщении.

      Первый соревновательный день турнира принес представительнице «Динамо» Удмуртии, Марии Загуменовой, первое место среди атлетов категории В.

      Стоит отметить выступление и других спортсменов в этой категории. Из 60 участниц Мария Косых завоевала пятое место, девятое место - Вера Ложкина. Как отмечают организаторы соревнований, состязание было насыщенным, с искренней серьезностью и ярким соперничеством. Каждый зритель загорался желанием не просто поддержать выступающих атлетов, но и самому попробовать свои силы в Турнире.

      Динамовцы были представлены также в категории Мастера 40+, среди 24 участников Сергей Чермашенцев занял седьмое место.

      Второй день для динамовцев Удмуртии был не менее успешным, Евгений Богданов и Лиля Гальченко стали победителями самого крупного регионального турнира - Ural Athletic Challenge 2017 среди команд. 

      13:24, 27 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      129
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#Динамо

       

       

       

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