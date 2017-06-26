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      Состав ижевских «Купол-Родников» пополнил игрок молодежки казанского «Уникса»

      15:53, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      15:53, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#баскетбол
      Фото: vk.com/bkrodniki
      136
      0

      Новичком стал Борис Назмутдинов.

      Ижевск. Состав ижевского баскетбольного клуба «Купол-Родники» пополнил игрок молодежки казанского «Уникса». Как сообщает официальная группа коллектива Вконтакте, новичком стал Борис Назмутдинов.

      «В команду пришёл Борис Назмутдинов. Для тех, кто следит за жизнью не только основного состава клуба, но и за ДЮБЛом, этот парень хорошо знаком. Он выступал в ижевской команде несколько лет назад, когда были завоёваны медали Первенства России», - говорится в сообщении.

      Отметим, что Назмутдинов выступает на позиции защитника. Его рост 191 см.

      «В будущем сезоне у нас есть так называемый возрастной ценз, это требование РФБ: два игрока должно быть 1996 года рождения и моложе в заявке на игру. И в связи с этим мы взяли Бориса, плюс - мы этого игрока хорошо знаем, знаем, на что он способен», - прокомментировал переход директор клуба Константин Стародумов, который считает новичка перспективным игроком.

      «На этом комплектование команды завершено», - уточнил Стародумов.

      15:53, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#баскетбол

       

       

       

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