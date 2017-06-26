Ижевский женский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над «Уфой»

Встреча, проходившая накануне, завершилась со счетом 2:0.

Ижевск. Ижевский женский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над соперницами из «Уфы». Как сообщает официальная группа команды Вконтакте, встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

Результативными действиями отметились Ксения Лукина и Екатерина Фролова.

«Торпедо» набирает 6 очков из 6 возможных и уверенно возглавляют турнирную таблицу», - говорится в сообщении.

Следующий матч коллектив проведет в столице Удмуртии 15 июля с командой «Мирас» из Казани. Ранее «Торпедо» было сильнее «ДЮСШ Вахитовского района» Казани.