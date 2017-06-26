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      Спортсменки из Удмуртии заняли весь пьедестал почета на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

      09:27, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      09:27, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#соревнования\n#стрельба
      Фото: vk.com/csp18
      147
      0

      Лучших среди женщин выявляли в точности стрельбы из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

      Московская область. Спортсменки из Удмуртии заняли весь пьедестал почета на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает официальный сайт Стрелкового союза России.

      В один из дней соревнований сильнейших выявляли в точности стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров.

      Победу одержала Юлия Каримова, серебро завоевала Наталья Братчикова, тройку призеров замкнула уроженка Удмуртии Дарья Вдовина, которая на данный момент выступает за Архангельскую область.

      Еще одна представительница региона Мария Феклистова расположилась в шестом десятке.

      Отметим, что на этих же соревнованиях Керимова заняла второе место в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров». 

      Наша справка:

      С 22 по 29 июня в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» проходит личный чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

      09:27, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      147
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#соревнования\n#стрельба

       

       

       

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